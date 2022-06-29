Минниханов: После якутского праздника у меня появилось новое видение Сабантуя

Фото: Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на VIII Всероссийском съезде учителей татарского языка и литературы в Казани поделился мнением о Днях Татарстана в Якутии, отметив, что у него появилось другое видение организации Сабантуя.

«Недавно мы провели Дни Татарстана в Якутии. Нам самим кажется, что мы достаточно делаем, мы можем, но по многим вещам нам еще работать и работать», — посчитал руководитель республики.

Президент также отметил необходимость наполнения Сабантуя содержанием.

«В Якутии есть национальный праздник Ысыах наподобие нашего Сабантуя. У них содержание богаче. Там у них заложены национальный язык, традиции, исходящие из древности обычаи, порядок. А Сабантуй превращается в праздник песни и спорта, теряются аутентичность, старинные традиции. После якутского праздника у меня появилось другое видение организации Сабантуя», — поделился Рустам Минниханов.

В пленарном заседании VIII Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы в КЦ «Сайдаш» участвовали Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, вице-спикер Госсовета республики, председатель Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов, мэр Казани Ильсур Метшин.

Съезд проходит с 27 по 29 июня, в Казань съехались преподаватели из 26 регионов России, включая Татарстан. Всего порядка 500 делегатов.