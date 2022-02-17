Минниханов посетит хоккейный турнир «Кубок дружбы — Дуслык»

Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует посетить II Всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Кубок дружбы — Дуслык». Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Второй год подряд в республике проходит турнир „Кубок дружбы“, это всероссийское мероприятие пройдет с 17 по 20 февраля. Оно объединяет людей всех конфессий. В нем примут участие более 250 спортсменов из четырех городов России. По итогам состязаний Рустам Нургалиевич наградит лучших игроков матча открытия второго сезона», — рассказала Галимова.

По ее словам, активными участниками данного мероприятия являются татарстанский муфтият, а также республиканская митрополия РПЦ.

«Насколько я знаю, и муфтий РТ выйдет на лед, и представители РПЦ также будут участвовать», — пояснила Лилия Галимова.