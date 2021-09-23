Минниханов посетит выставку «Глобальный мир татарской книжности» в Нацбиблиотеке РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит выставку «Глобальный мир татарской книжности», приуроченную к Году родных языков и народного единства в Татарстане. Экспозиция откроется в обновленной Национальной библиотеке РТ. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.

«Это нестандартная необычная интересная выставка с редкими книгами и рукописями. Выставка предлагает альтернативный взгляд на историю татарской книжности сквозь призму интеллектуального, экономического и политического развития татарской культуры на карте мира. Каждый раздел выставки характеризует татарскую книжность по трем параметрам: это международный престиж, глобальные связи и внутреннее разнообразие. На выставке будут представлены новейшие выставочные форматы: мэппинг, пространственные инсталляции, аудиоотрывки из радиотрансляций», — отметила спикер.

Посетители выставки также увидят одну из ранних тюркско-татарских рукописей нашего региона XVII века, оформленную в кирилличном стиле с использованием цифр. Особый интерес также представят рукописи в традиционном мусульманском стиле.

«Выставку Президент планирует посетить утром», — уточнила Галимова.