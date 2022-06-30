Минниханов посетит промышленную выставку Иннопром в Екатеринбурге

В конце недели Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует посетить Екатеринбург, где пройдет международная промышленная выставка Иннопром. На площадке будет представлен стенд Татарстана. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В этом году выставка пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. В один из дней Рустам Нургалиевич будет принимать в ней участие, на выставке будет представлен стенд Татарстана. Ожидается, что на этой площадке он проведет ряд встреч», — отметила Галимова.

По ее словам, главной темой выставки в этом году станут вызовы, открывающие новые возможности в промышленной плоскости. Страной-партнером данного события в этом году будет Казахстан.

«Предполагается ряд встреч Рустама Нургалиевича, в том числе, с коллегами из других регионов, а также представителями компаний-участников выставки», — резюмировала Лилия Галимова.