Минниханов посетит праздник «Каравон» и осмотрит отремонтированный ДК в селе Никольское

Президент республики Рустам Минниханов планирует посетить народный праздник «Каравон», который состоится уже в конце текущей недели в селе Никольское Лаишевского района РТ. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент РТ уделяет самое серьезное внимание поддержке культуры народов республики, он ежегодно посещает этот и другие подобные праздники», – подчеркнула Галимова.

Она отметила, что с каждым годом число фольклорных коллективов-участников праздника «Каравон» растет. Если в первые годы проведения торжества количество таких коллективов составляло всего семь, то в прошлом году их количество превысило 160.

«Это большое, масштабное и значимое мероприятие. Пользуясь возможностью, Президент Татарстана также посетит ряд социальных учреждений села Никольское. В частности, сельский Дом культуры, который открылся после капитального ремонта», – резюмировала Лилия Галимова.