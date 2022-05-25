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Ру Тат
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Официальная хроника
25 мая 2022  12:16

Минниханов посетит праздник «Каравон» и осмотрит отремонтированный ДК в селе Никольское

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Президент республики Рустам Минниханов планирует посетить народный праздник «Каравон», который состоится уже в конце текущей недели в селе Никольское Лаишевского района РТ. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент РТ уделяет самое серьезное внимание поддержке культуры народов республики, он ежегодно посещает этот и другие подобные праздники», – подчеркнула Галимова.

Она отметила, что с каждым годом число фольклорных коллективов-участников праздника «Каравон» растет. Если в первые годы проведения торжества количество таких коллективов составляло всего семь, то в прошлом году их количество превысило 160. 

«Это большое, масштабное и значимое мероприятие. Пользуясь возможностью, Президент Татарстана также посетит ряд социальных учреждений села Никольское. В частности, сельский Дом культуры, который открылся после капитального ремонта», – резюмировала Лилия Галимова.

#Рустам Минниханов #Каравон #лилия галимова #культура татарстана
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