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Минниханов посетит новые объекты и парки в Кемеровской области
Раис Татарстана Рустам Минниханов находится сегодня с рабочим визитом в Кемеровской области. Он прибыл в регион для участия в XXIII Федеральном Сабантуе, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Помимо этого, в планах Минниханова — вместе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым осмотреть новые объекты и благоустроенные общественные пространства, которые открылись в последние годы.
Основное татарское подворье XXIII Федерального Сабантуя на Кузбассе организовано тружениками и творческими коллективами Лениногорского района Татарстана. Также здесь будут представлены площадки декоративно-прикладного искусства и выставка изделий татарских мастеров.
На территории региона проживают 22 тыс. татар — потомки тюркских племен и переселенцев XVIII века из Среднего Поволжья и Приуралья.
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