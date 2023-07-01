Минниханов посетит новые объекты и парки в Кемеровской области

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится сегодня с рабочим визитом в Кемеровской области. Он прибыл в регион для участия в XXIII Федеральном Сабантуе, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Помимо этого, в планах Минниханова — вместе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым осмотреть новые объекты и благоустроенные общественные пространства, которые открылись в последние годы.

Основное татарское подворье XXIII Федерального Сабантуя на Кузбассе организовано тружениками и творческими коллективами Лениногорского района Татарстана. Также здесь будут представлены площадки декоративно-прикладного искусства и выставка изделий татарских мастеров.

На территории региона проживают 22 тыс. татар — потомки тюркских племен и переселенцев XVIII века из Среднего Поволжья и Приуралья.