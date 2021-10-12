Юбилейный Ford Transit на ОЭЗ «Алабуга» будет выпущен при участии Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит ОЭЗ «Алабуга», где у него запланирован ряд мероприятий, в том числе торжественный выпуск юбилейного автомобиля Ford Transit. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила руководитель пресс-службы Президента Республики Татарстан Лилия Галимова.

«Площадка по производству автомобилей Ford Sollers существует с 2007 года, с началом производственной деятельности — c апреля 2008 года. Завод включает 100 тыс. квадратных метров, полный цикл, на сегодняшний день это один из высокотехнологичных представителей индустрии, где работу выполняет огромное количество роботизированной техники, при сварке кузовов используется более 30 роботов. А производство автомобилей Ford Transit с 2019 года увеличилось более чем на 50%», — уточнила Галимова.

Самым популярным автомобилем, как отмечают производители, является цельнометаллический фургон Ford Transit, самым востребованным цветом — белый. Спикер также отметила, что в планах у завода выпустить более 21 тыс. автомобилей в 2021 году.