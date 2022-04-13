Минниханов посетит молодежный форум «Мост Москва — Татарстан»

Рустам Минниханов планирует принять участие в работе молодежного форума «Мост Москва — Татарстан». Цель мероприятия — активизация связей с молодыми выходцами из республики ради развития родного региона. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она напомнила, что посещение этого форума стало ежегодной доброй традицией для Президента Татарстана. Инициатором и организатором этого крупного события выступает Полномочное представительство РТ в РФ.

«Его (форума — прим. Т-и) участники — молодежь в Московском регионе, все они являются выходцами из Татарстана. Ежегодно перед молодежью выступают известные земляки, которые делятся с ними опытом и историями профессионального успеха. Форум помогает социальной адаптации этой молодежи и активизации ее сотрудничества с республикой», — рассказала Галимова.

Она добавила, что первый подобный форум состоялся еще в 2015 году. Помимо прочего, его гостями традиционно становятся крупные руководители и представители руководства Москвы. В этом году также ожидается участие в форуме представителей федерального Правительства.