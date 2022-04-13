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Ру Тат
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Официальная хроника
13 апреля 2022  12:46
Егор Никитин

Минниханов посетит молодежный форум «Мост Москва — Татарстан»

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Рустам Минниханов планирует принять участие в работе молодежного форума «Мост Москва — Татарстан». Цель мероприятия — активизация связей с молодыми выходцами из республики ради развития родного региона. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она напомнила, что посещение этого форума стало ежегодной доброй традицией для Президента Татарстана. Инициатором и организатором этого крупного события выступает Полномочное представительство РТ в РФ. 

«Его (форума — прим. Т-и) участники — молодежь в Московском регионе, все они являются выходцами из Татарстана. Ежегодно перед молодежью выступают известные земляки, которые делятся с ними опытом и историями профессионального успеха. Форум помогает социальной адаптации этой молодежи и активизации ее сотрудничества с республикой», — рассказала Галимова.

Она добавила, что первый подобный форум состоялся еще в 2015 году. Помимо прочего, его гостями традиционно становятся крупные руководители и представители руководства Москвы. В этом году также ожидается участие в форуме представителей федерального Правительства. 

#мост москва – татарстан #Рустам Минниханов #молодежь #лилия галимова
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