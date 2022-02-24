Минниханов посетит итоговую сессию городского совета в Набережных Челнах

Президент Татарстана в пятницу примет участие в заседании городского совета Набережных Челнов. Главной темой встречи станет подведение итогов 2021 года и планы по развитию города в текущем году. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Рустам Нургалиевич планирует принять участие в заседании городского совета Набережных Челнов. Это связано с тем, что Набережные Челны концентрируют в себе большой промышленный потенциал республики. Будет подведение итогов социально-экономического развития за прошлый год, также планируется обсудить задачи, которые стоят на текущий год», – рассказала Лилия Галимова.

Она добавила, что помимо заседания, в рамках итоговой сессии пройдет выставка предприятий, посвященная промышленному потенциалу города.

