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Ру Тат
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Официальная хроника
24 февраля 2022  10:57
Егор Никитин

Минниханов посетит итоговую сессию городского совета в Набережных Челнах

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Президент Татарстана в пятницу примет участие в заседании городского совета Набережных Челнов. Главной темой встречи станет подведение итогов 2021 года и планы по развитию города в текущем году. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Рустам Нургалиевич планирует принять участие в заседании городского совета Набережных Челнов. Это связано с тем, что Набережные Челны концентрируют в себе большой промышленный потенциал республики. Будет подведение итогов социально-экономического развития за прошлый год, также планируется обсудить задачи, которые стоят на текущий год», – рассказала Лилия Галимова. 

Она добавила, что помимо заседания, в рамках итоговой сессии пройдет выставка предприятий, посвященная промышленному потенциалу города.
 

#лилия галимова #Набережные Челны #промышленность рт
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