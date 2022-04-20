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Ру Тат
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Официальная хроника
20 апреля 2022  11:45
Егор Никитин

Минниханов посетит финал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует посетить финальный гала-концерт масштабного молодежного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», который пройдет в Казани. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«На этой неделе состоится итоговый гала-концерт республиканского молодежного фестиваля „Созвездие-Йолдызлык“. Это будет финал после многочисленных зональных этапов на территории республики. Рустам Нургалиевич традиционно планирует его посетить», — отметила Галимова. 

Она добавила, что в фестивале приняли участие талантливые дети и молодежь со всей республики. Они прошли через 10 зональных отборочных этапов, до финала добрались более 6 тыс. детей. В целом же принять участие в работе данного фестиваля смогли свыше 60 тыс. татарстанских детей и представителей молодежи в возрасте от 5 до 21 года.

#лилия галимова #Рустам Минниханов #фестиваль Созвездие-Йолдызлык #талантливая молодежь
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