Фото: © пресс-служба Президента РТ

В понедельник, 16 мая, Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил животноводческий комплекс АФ «Агро-Л» в Чистопольском районе.

Предприятие производит и реализует молоко, уточнили в пресс-службе Президента РТ.

На объекте расположено 4 коровника на 1000 голов, 3 помещения для содержания молодняка. На сегодняшний день на ферме 1871 голова крупного рогатого скота.

Сегодня Минниханов находится в Чистопольском районе с рабочей поездкой. Он ознакомился с ходом весенне-полевых работ, пообщался с фермерами, инвесторами и главами поселений.