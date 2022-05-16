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Официальная хроника
16 мая 2022  13:54

Минниханов посетил животноводческий комплекс АФ «Агро-Л»

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Минниханов посетил животноводческий комплекс АФ «Агро-Л»
Фото: © пресс-служба Президента РТ

В понедельник, 16 мая, Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил животноводческий комплекс АФ «Агро-Л» в Чистопольском районе. 

Предприятие производит и реализует молоко, уточнили в пресс-службе Президента РТ.

На объекте расположено 4 коровника на 1000 голов, 3 помещения для содержания молодняка. На сегодняшний день на ферме 1871 голова крупного рогатого скота.
Сегодня Минниханов находится в Чистопольском районе с рабочей поездкой. Он ознакомился с ходом весенне-полевых работ, пообщался с фермерами, инвесторами и главами поселений. 

#Рустам Минниханов #чистопольский район #Сельское хозяйство
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