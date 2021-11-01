Минниханов посетил здания Госархива Татарстана

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил ряд зданий Госархива республики. Он осмотрел объекты, освобождаемые архивом, и обсудил вопрос их дальнейшей эксплуатации, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Госархив РТ перевозит фонды своих казанских филиалов в специализированное здание в поселке Столбище, оборудованное по всем современным требованиям пожарной безопасности, условиям хранения, комплектования и учета документов.

Во время осмотра Президентом было принято решение о размещении в здании на улице 8 Марта муниципального архива Казани. Председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова сообщила, что здесь сохранят весь прежний функционал по приему запросов от граждан.

«Здесь у нас основной пункт приема запросов от жителей республики. Также в этом здании имеется читальный зал, куда приходят все исследования. Весь этот функционал будет работать в том же объеме, как и при Госархиве», — рассказала она.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Руководитель комитета проинформировала, что переездом Госархива республики занимается специализированная организация, которая имеет опыт работы с Росархивом, Минобороны РФ и рядом других крупных ведомств.

«Никакой утери здесь быть не может. Каждая тара, в которую складывается по две коробки, будет опломбирована. Опломбирован будет и транспорт, — рассказала Габдрахманова — К 15 декабря будут полностью освобождены здания по ул. Сибирский тракт и ул.8 Марта».