Минниханов посетил завод стеклопакетов на территории КИП «Мастер» в Челнах

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил завод стеклопакетов на территории КИП «Мастер». Руководитель республики ознакомился со спецификой работы предприятия и ассортиментом выпускаемой продукции.

«Рустам Минниханов осмотрел производство стеклопакетов „СтиС-Набережные Челны“», — передает пресс-служба Президента РТ.

Завод располагается на территории более 3,5 кв. метров и включает в себя производственную линию, которая оснащена новейшим оборудованием. Ежедневно здесь отгружают до 3 тыс. единиц стеклопакетов.

Президент республики ознакомился со спецификой работы предприятия и ассортиментом выпускаемых стеклопакетов. Ему рассказали, что на производстве внедряются инновационные технологии, имеется собственная лаборатория для контроля качества.

После осмотра завода Рустам Минниханов посетил выставку товаров предприятий Набережных Челнов, где были представлены пенополистерольные блоки, мобильные системы отопления, различные автокомпоненты, бытовая техника, текстильная продукция, гусеничный снегоболотоход и др.