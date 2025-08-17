Минниханов посетил Ютазинский район РТ и пообщался с механизаторами

Раис РТ Рустам Минниханов посетил Ютазинский район республики, где пообщался с механизаторами, руководителями хозяйств, главами сел и активом района. Об этом сообщила его пресс-служба.

Ранее Минниханов посетил Бавлинский район. Главная цель рабочей поездки – ознакомиться с ходом уборки на полях районов.

Глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин доложил, что на полях полностью убрали озимые культуры. Продолжается уборка яровых. Средняя урожайность по району составляет 37,8 ц/га.

Глава района заверил, что если погода не подведет, то сельхозпроизводители района к первой декаде сентября завершат уборку зерновых и приступят к уборке технических видов культур.

Глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров положительно оценил работу Ютазинского района. Он призвал активнее принимать участие в программах поддержки сельхозпроизводителей – в том числе владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ).

Минниханов отметил, что Ютазинский район в целом демонстрирует стабильные результаты. Он пожелал всем хорошо завершить уборочную кампанию и отметил существенный вклад сельхозпроизводителей в экономику региона.

Раис РТ добавил, что, по оценке, наибольшее количество обращений граждан Ютазинского района касается качества автодорог и проблем с водоснабжением.

«Будем держать ситуацию на контроле и при формировании бюджетов обязательно учтем эти потребности Ютазинского района», – обещал Минниханов.

Он также заверил, что все программы, реализуемые в Татарстане и касающиеся развития районов, в том числе и инфраструктуры, будут продолжены.

Еще Минниханов посетил выставку сельхозпродукции Ютазинского района и спортивную школу «Олимп» (пгт Уруссу) после капремонта. Здесь он пообщался с юными спортсменами, а также осмотрел в поселке Уруссу еще один спортивный объект – стадион.