Минниханов посетил «Юрьевскую пещеру» и сельхозпредприятия Камско-Устьинского района

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в нескольких муниципальных районах республики. Первым пунктом визита стал Камско-Устьинский район, где глава республики посетил визит-центр «Юрьевская пещера». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Туристический объект был построен в 2023 году в рамках программы развития общественных пространств Татарстана и открылся в июне 2024-го. Центр предлагает экскурсии по пещерам и штольням с гидом, работает кафе, доступен прокат туристического оборудования, а также проводятся познавательные лекции для гостей.

Рустаму Минниханову представили ключевые туристические точки района – Юрьевскую пещеру, гипсовые штольни, гору Лобач и место слияния Волги и Камы. Среди сервисных объектов – экоотель, глэмпинг, рыболовная база и другие.

Особое внимание было уделено проекту «Волжская тропа» – круговому пешеходному маршруту, который в 2020 году стал победителем конкурса Агентства стратегических инициатив. С 2021 по 2024 год в его развитие вложены средства республиканской программы, а также частные и федеральные инвестиции.

Маршрут направлен на сохранение экосистемы и развитие экологического туризма, включает некапитальную инфраструктуру, образовательные мероприятия и систему перераспределения туристических потоков, чтобы снизить нагрузку на особо ценные природные зоны. Проект курирует Дирекция по природным территориям Института развития городов Татарстана.

Затем состоялась встреча с активом района и сельхозпроизводителями. Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов сообщил, что уборочная кампания идет в хорошем темпе, в планах – сбор масличных культур, а завершить основные работы планируется к 25 августа, если позволит погода.

Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров отметил, что в республике уже намолочено 2 млн 215 тыс тонн зерна, что составляет порядка 42% уборки площадей зерновых. Средняя урожайность – 42,5 центнера с гектара. В Камско-Устьинском районе, по его словам, параллельно с уборкой зерновых проводится почвообработка, а также есть готовность к севу.

Рустам Минниханов подчеркнул, что район обладает значительным туристическим потенциалом и важно развивать цивилизованные туристические маршруты, уходя от стихийного туризма. Он напомнил о важности поддержки участников СВО и их семей, поблагодарив всех, кто оказывает помощь.

Глава республики также отметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в Татарстане продолжатся все инфраструктурные программы, включая развитие дорожной сети и обеспечение населения качественной водой. Он отдельно подчеркнул значимость руководителей сельских поселений как ключевого звена в работе с людьми.

В этот день была организована выставка продукции сельхозпроизводителей района, где представили свою продукцию «Императорский питомник» (саженцы декоративных растений), агрофирма «Август», местные пчеловоды с медом, агрохолдинг «Красный восток» и другие.

В рамках поездки Рустам Минниханов также посетил коневодческую ферму – КФХ «Нуриев Р.Ф.».

Следующей точкой рабочей поездки стал Тетюшский район.