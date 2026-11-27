Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Всемирный выставочный центр Шэньчжэня и осмотрел китайскую выставку высоких технологий China High-Tech Fair, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Выставка проводится с 1999 года и является научно-технической выставкой номер 1 в Китае. В прошлом году она собрала более 4000 тысяч посетителей из 100 стран. С момента основания выставки Российская Федерация является её постоянным участником», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Участниками мероприятия являются китайские, иностранные и международные научно-технические гиганты, научно-исследовательские институты, университеты и национальные ключевые лаборатории.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В этом году на выставке организовано 19 профессиональных павильонов, в том числе международные научно-технические достижения, новейшее тяжелое оборудование и высокотехнологичные промышленные сети КНР, исследовательские институты, университеты и ключевые национальные лаборатории, биотехнологии, искусственный интеллект, робототехника и большие данные, цифровая энергетика и чистая энергия, городские инженерные сети и интеллектуальное строительство, высокотехнологичное здравоохранение и другие.