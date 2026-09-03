Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

На стенде Татарстана представлены основные показатели экономики и промышленности региона, а также инвестиционные возможности республики для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Одним из ключевых партнеров Татарстана остается Китай, который занимает лидирующие позиции во внешнеэкономических связях республики. По итогам прошлого года товарооборот Татарстана с КНР превысил 3,3 млрд долларов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан также развивает сотрудничество с Вьетнамом. Новый импульс отношениям придала встреча Рустама Минниханова с Премьер-министром Вьетнама, состоявшаяся в рамках саммита Россия – АСЕАН. По итогам прошлого года товарооборот Татарстана с Вьетнамом составил около 63 млн долларов.

В целом республика последовательно развивает сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.