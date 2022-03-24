Минниханов посетил в Набережных Челнах завод бытовой техники ООО «Хайер Индастри РУС»

В рамках рабочей поездки в Набережные Челны сегодня Президент РТ Рустам Минниханов посетил завод бытовой техники и склад готовой продукции ООО «Хайер Индастри РУС», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов и гости ознакомились со строительством «Умного завода» ООО «Хайер Индастри РУС», который производит холодильное и морозильное оборудование, а также с работой конвейера по производству телевизоров.

Как пояснила директор по развитию бизнеса Хайер в России Людмила Романова, корпорация «Хайер» продолжает активно создавать новые производства на территории индустриального парка. Сейчас уже работают завод холодильников на КИП «Мастер», завод стиральных машин и завод телевизоров в индустриальном парке, а также размещенный здесь же склад готовых изделий.

Все предприятия Хайер — резиденты ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) и осуществляют сотрудничество с Фондом развития промышленности и с Фондом развития моногородов (проект «Умный завод по производству холодильного морозильного оборудования»).

Рустам Минниханов осматривал завод в сопровождении заместителя Премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова, заместителя Премьер-министра РТ — министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова, министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева.