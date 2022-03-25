Минниханов посетил в Казанской Ратуше выставку «Лента времени. Культура»

В День работника культуры Национальный музей РТ представил выставочный проект «Лента времени. Культура» для заседания Совета по культуре и искусству при Президенте РТ. Экспозицию сегодня посетил Президент Татарстана Рустам Минниханов, его сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин и председатель Комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, передает пресс-служба учреждения.

На выставке были представлены экспонаты из фондов Нацмузея республики, которые отражали знаковые события в сфере культуры в 2022 году: празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и 350-летие со дня рождения Петра Первого.

На обозрение посетителям выставки было представлено факсимиле Корана XIV века, графика с видами средневекового Болгара, фрагмент кисвы — покрова Каабы, одно из первых изображений Белой палаты — офорт работы Василия Турина 1832 года, который привлек особое внимание гостей.

Также на выставке можно было увидеть личные вещи татарских культурных деятелей: рисунок к поэме Тукая «Шурале», дирижёрская палочка Салиха Сайдашева, рукописи Рустема Яхина и Сибгата Хакима, костюм и гармони Файзуллы Туишева.

Среди предметов петровской эпохи — портрет Петра Первого из музейного собрания. В 2021-м Национальный музей РТ вошел в Ассамблею петровских музеев России и в этом году активно участвует в праздновании 350-летия со дня рождения первого российского императора.