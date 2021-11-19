Минниханов посетил в Бишкеке ОсОО «Автомаш-Радиатор»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Кыргызстан посетил в Бишкеке общество с ограниченной ответственностью (ОсОО) «Автомаш-Радиатор», входящее в холдинговую компанию «Композит Групп». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Предприятие было организовано на базе бывшей спичечной фабрики. Сначала оно специализировалось на выпуске различных металлических емкостей, водопроводных колонок, троллейбусных опор и лесопильных рам.

Сейчас ОсОО «Автомаш-Радиатор» является одним из наиболее крупных предприятий в странах СНГ и единственным в государствах Центральной Азии, обладающим 50-летним опытом в области проектирования и производства радиаторов охлаждения двигателей и отопителей к грузовым и легковым автомобилям, а также тракторам.

Современное радиаторное производство специализированно на выпуске 430 наименований медно-латунных и алюминиевых автомобильных и тракторных радиаторов. При этом 98% произведенной продукции идет на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье: Россию, Украину, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Латвию, Венгрию, Молдавию и Польшу.



На предприятии трудятся 536 высококвалифицированных специалистов, прошедших полный курс профессиональной подготовки.