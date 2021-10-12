Минниханов посетил учебный центр по подготовке мультискиллс-специалистов в Башкортостане

При визите в Башкортостан Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой производственно-учебного центра на базе ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (входит в корпорацию «Ростех»). Руководителя республики сопровождал глава РБ Радий Хабиров.

Основная цель создания центра — подготовка мультискиллс-специалистов для ПАО «ОДК-УМПО» и других предприятий ГК «Ростех» в Башкортостане. Он оснащен современным оборудованием, аналогичным используемому в реальном цикле производства авиационных двигателей.

Рустаму Минниханову рассказали, что здесь установлена самая современная техника. Станочный парк представлен токарными универсальными, фрезерными универсальными станками, станками с ЧПУ. Также во время экскурсии Президент РТ посетил учебные мастерские. Обучение ведется по направлениям «Обработка металла резанием» и «Мехатроника».

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан в последние годы тоже многое делает в части создания ресурсных центров.

«Мы уделяем этому направлению много внимания. Создание ресурсных центров на базе техникумов, на базе профтехучилищ. Но здесь производственно-учебный центр создан на базе большого промышленного объединения. Мы много ездим и смотрим такие центры в мире. И здесь — это мировой уровень», — оценил руководитель республики.

Он отметил, что самое главное — у предприятия не будет кадрового голода и проблемы отсутствия профессионального уровня у работников.

Рустам Минниханов поблагодарил за приглашение и рассказал о том, что Татарстан также планирует реализовать такой проект.

«У нас есть вертолетный завод, авиационный завод, КАМАЗ — и этот опыт подготовки кадров очень позитивный», — отметил Президент.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил, что сегодня предстоит насыщенная программа.

«Пройдет совет директоров АО „Вертолеты России“. И у нас будет с Рустамом Нургалиевичем возможность обсудить вопросы интеграции наших промышленных предприятий. Татарстан — активно развивающийся регион. Очень сильная обрабатывающая промышленность, машиностроение. Превосходные элементы структуры экономики. В то же время и в Татарстане есть потребность в том, что производится у нас. А у нас есть потребность в том, что производят в Татарстане. Одна из ключевых задач, которую мы с Рустамом Нургалиевичем хотим обсудить, — конечно, эта», — сказал Радий Хабиров.