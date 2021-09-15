Минниханов посетил два казанских двора, благоустроенных по республиканской программе

Автор фото: Рамиль Гали

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил казанские дворы по улицам Краснококшайская и Чкалова, которые отремонтированы по республиканской программе «Наш двор». Он пообщался с местными жителями и оценил проведенные работы.

Сначала Президент посетил дом по Краснококшайской, где были проблемы с ливневками, но после ремонта по программе этот вопрос удалось решить. Минниханов побеседовал с местными жителями, пожелал им здоровья и попросил беречь новый двор.

Фото: © Рамиль Гали

«Очень нравится новый двор, он очень красивый. Теперь можно сидеть и на солнышке, и в тенечке, тут установили пять новых лавочек. Мы ждали такого ремонта 50 лет», — отметила местная жительница в беседе с руководителем республики.

Как рассказал архитектор двора Алмаз Даминов, проблему с ливневками удалось решить с помощью специальной планировки высотных отметок, благодаря чему не будет подтапливать подвалы, а в самом дворе не будут скапливаться осадки.

Далее Рустам Минниханов посетил дом по улице Чкаловская, где также выслушал впечатления жителей от нового двора.

Фото: © Рамиль Гали

«У нас здесь теперь как в парке, столько лет мучались. Раньше у нас во дворе просто было болото и стояла одна железная качель. Одно время мы здесь вообще плавали, лягушки квакали, утки плавали. Мы очень довольны ремонтом. Теперь у нас есть детская площадка, зеленые насаждения», – сказала жительница одного из домов Роза Маврина.

По ее словам, реализация программы «Наш двор» совпала в их доме с программой капитального ремонта, благодаря чему теперь не только снаружи, но и внутри дома все отремонтировано и обновлено. Что касается двора, то она подчеркнула, что ремонтники согласовывали с жителями концепт новых объектов во дворе и интересовались мнением людей по поводу того, что нужно установить.

«Особенность этого двора в том, что он вытянутый, и здесь был только проезд и зеленая зона. Мы сделали полноценный тротуар, проезжую часть сместили вглубь двора, установили колесоотбойники, чтобы обеспечить безопасность людей. Кроме того, обновили детские спортивные площадки. Теперь они выполнены в единой концепции. Двор разделен на зоны для занятий спортом и общественный огород для тихого отдыха», – пояснил архитектор Алмаз Даминов.

Также во дворе были проведены дорожные работы, в ходе которых удалось спланировать двор так, чтобы вода больше не скапливалась на территории, благодаря чему болото, на которое жаловались жители, удалось убрать.

«У вас здесь и дети играют, и воздух свежий. Берегите новый двор», – сказал жителям Рустам Минниханов.