Минниханов посетил технологическую выставку на форуме Kazan Digital Week

В татарстанской столице открылся ежегодный форум Kazan Digital Week, на площадке мероприятия проходит выставка свыше 200 проектов в IT-сфере. Экспозицию и стенды участников осмотрели высокие гости форума во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Вместе с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максимом Паршиным Президент РТ обошел ряд стендов выставочной экспозиции, пообщавшись с их представителями.

Одним из первых стендов, который осмотрел Рустам Минниханов, стала экспозиция ОЭЗ «Иннополис». Здесь руководителю республики поведали о динамичном развитии территории, которое воплощается в конкретных новых проектах. В частности, речь зашла о планах по запуску производства технологичной продукции.

«Традиционно наши резиденты всегда были разработчиками программного обеспечения. В этом году мы приняли решение о развитии аппаратной части — микроэлектроники, робототехники, дронов. Для этого мы до конца года планируем создать производственные мощности под высокотехнологичные инновационные проекты», — рассказал Президенту РТ генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

Кроме того, площадка ОЭЗ «Иннополис» становится важным хабом цифровых данных. Вскоре здесь начнет работу новый мощный центр обработки данных (ЦОД). Его созданием здесь занимается ключевое подразделение Росатома — Росэнергоатом.

«Этот центр мы создаем в ОЭЗ „Иннополис“ в логике коммерческого проекта с предоставлением соответствующих облачных сервисов. С другой стороны, это очень важный проект для нас самих. Для нас это будет крупнейший ЦОД в Поволжье и элемент нашей собственной инфраструктуры. В следующем году мы планируем его достроить и запустить», — подчеркнул замгенерального директора Росэнергоатома Сергей Мигалин.

Еще одним интересным стендом для высоких гостей выставки стала площадка проекта TatTVR — это мультиплатформенный проект для доступа к радио и телевидению Татарстана в любой точке мира. Уникальное по своему содержанию приложение было создано при содействии республиканского агентства «Татмедиа» и благодаря поддержке руководства Татарстана.

«Телеканалы и радиостанции республики теперь доступны в любой точке мира, приложение TatTVR можно скачать и установить из магазинов приложений для Android и iOS, а также на смарт-телевизорах с наиболее распространенными операционными системами. Это дает возможность получать информацию о жизни Татарстана, его актуальных событиях, находясь где угодно», — сообщил Минниханову руководитель телеканала «Татарстан-24» Андрей Кузьмин.

По его словам, ключевой идеей проекта являлось объединение в едином приложении доступа ко всем татарстанским телеканалам и радиостанциям. После месяцев упорной технической работы эта идея стала реальностью, с комфортным и понятным интерфейсом и удобством для скачивания.

Другой точкой экспозиции, где остановился Президент РТ, стал стенд финтех хаба Банка России. Здесь гостям рассказали об образовательной инициативе ЦБ, которая связана с развитием финтеха и ориентирована на студенческую среду и молодых специалистов.

«Речь идет о развитии проектов с точки зрения финансовых технологий и обучения студентов со всей России. Это полномасштабный проект, имеющий образовательные модули по множеству направлений — от платежей до кибербезопасности», — рассказала советник первого заместителя Председателя Банка России Ирина Романова.