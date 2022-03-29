Минниханов посетил татарстанский стенд на полях инвестфорума AIM в Дубае

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в ОАЭ. Основная цель поездки — участие в Ежегодном инвестфоруме Annual Investment Meeting.

«Татарстан традиционно принимает активное участие в работе форума. В этом году в рамках специальной выставки на площадке выставочного центра Dubai Exhibition Center установлен стенд республики», — сообщает пресс-служба Президента РТ.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Минниханов осмотрел татарстанский стенд. Основными темами стали 1100-летие принятие ислама Волжской Булгарией и цифровизация. Здесь разместились, такие экспоненты, как саммит «Россия-Исламский мир: Kazan Summit 2022», IT-парк, ГБУ БДД, Цифровая экосистема «Халяль», Made in Tatarstan, Visit Tatarstan, Invest in Tatarstan.

Экспозиция состоит из нескольких зон: центральная посвящена приветствию гостей и посетителей, также есть зоны с тач-экранами, переговорные комнаты и лаунж-зона с татарской кухней.