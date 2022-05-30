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Официальная хроника
30 мая 2022  17:14

Минниханов посетил Татарский культурный центр в Москве

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Минниханов посетил Татарский культурный центр в Москве
Фото: © пресс-служба Президента РТ

В понедельник, 30 мая, Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил  Татарский культурный центр Москвы. Он обсудил с представителями учреждения проблемные вопросы и пообещал поддержку со стороны республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Минниханов посетил библиотеку культурного центра, новый кабинет изучения татарского языка и другие помещения.

 

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Президенту Татарстана также продемонстрировали хореографическую студию и подвальные помещения, переоборудованные в кинозал.

Пояснения в ходе осмотра здания давал руководитель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов.

#Рустам Минниханов #татарский культурный центр москвы
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