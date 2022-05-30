Минниханов посетил Татарский культурный центр в Москве
В понедельник, 30 мая, Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Татарский культурный центр Москвы. Он обсудил с представителями учреждения проблемные вопросы и пообещал поддержку со стороны республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Минниханов посетил библиотеку культурного центра, новый кабинет изучения татарского языка и другие помещения.
Президенту Татарстана также продемонстрировали хореографическую студию и подвальные помещения, переоборудованные в кинозал.
Пояснения в ходе осмотра здания давал руководитель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов.