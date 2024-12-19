Минниханов посетил ТАНЕКО

Раис РТ Рустам Минниханов посетил комплекс НПиНХЗ АО «ТАНЕКО», где прошла церемония запуска в эксплуатацию узла регенерации метилдиэтаноламина. Представители руководства компании ознакомили руководителя республики с ходом работ по некоторым установкам. Также они рассказали о работе узла регенерации 40%-ного раствора МДЭА.

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, производительность узла регенерации метилдиэтаноламина (МДЭА) - 4,2 млн т/год по насыщенному амину, из которого выделяется до 174 тыс. т/год сероводорода, направляемого на производство элементарной серы (до 160 тыс. т/год).

Реализация проекта стала важным этапом подготовки ко вводу в эксплуатацию в 2025 году гидрокрекинга-2, который увеличит выход светлых нефтепродуктов с 85% до 90% с сохранением глубины переработки 99,6%. Новая установка станет второй установкой на ТАНЕКО по регенерации МДЭА и увеличит общую мощность системы на 80%.

Помимо увеличения объёма извлечения сероводорода, новая установка за счет перенаправления технологических процессов Комплекса обеспечит непрерывную работу ТАНЕКО даже в ходе плановых капитальных ремонтов.

Как отметил Минниханов, новая установка регенерации позволит улучшить ситуацию в целом и получить ту продукцию нефтехимии, которая сегодня очень востребована.

Раис Татарстана также поблагодарил всех сотрудников, которые были задействованы, за их активную позицию и за те проекты, которые они сегодня реализуют.

«Несмотря на все сложности, вы находите оптимальные решения и используете отечественное оборудование и отечественные технологии, - сказал Минниханов. - Это огромный вклад в развитие нефтегазового сектора всей нашей страны».

Еще Минниханов подчеркнул, что коллектив ТАНЕКО состоит из высокопрофессиональных специалистов.

«Я хочу поздравить всех с пуском этой установки и пожелать успехов и в следующем году. Хочу поблагодарить за нашу с вами совместную работу», - сказал Раис Татарстана.