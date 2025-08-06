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Общество 6 августа 2025 15:36

Минниханов посетил строящийся агротуристический комплекс в Тюлячинском районе

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Минниханов посетил строящийся агротуристический комплекс в Тюлячинском районе
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на строящейся агротуристической базе отдыха «Борчаклы яз», расположенной в деревне Гороховое Поле Тюлячинского района. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Комплекс предполагает размещение домов, теплиц для круглогодичного выращивания овощей и зелени, а также банного комплекса. На сегодняшний день уже построены два дома и установлен один купель. Строительство объекта продолжается.

Глэмпинг будет рассчитан на размещение до 15 гостей. Благодаря близости к лесу в концепции отдыха предусмотрены и природные активности: сбор дикорастущих ягод, грибов и лекарственных растений.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#туризм #глэмпинги #Рустам Минниханов #Тюлячинский район
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