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Ру Тат
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Строительство
22 апреля 2022  19:23

Минниханов посетил стройплощадку нового технопарка в центре Казани

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Минниханов посетил стройплощадку нового технопарка в центре Казани
Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил стройплощадку технопарка имени Башира Рамеева в центре Казани. Глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин доложил о ходе строительства, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Рустаму Минниханову презентовали варианты облицовки фасадов и остекления строящегося объекта, а также варианты световых решений с использованием диодной ленты, точечных подсветок и др», — сказано в сообщении.

На стройплощадке сегодня трудятся 364 человека, все задания получены, работы ведутся в соответствии с планом. 

Президент РТ ознакомился с генпланом объекта, вариантами подключения к электросетям. 

Также ему рассказали о сроках поставки необходимых материалов. Рустам Минниханов поручил продолжить обеспечение строительного объекта всем необходимым.

Фото: пресс-служба Президента РТ. 

#Рустам Минниханов
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