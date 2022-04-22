Минниханов посетил стройплощадку нового технопарка в центре Казани

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил стройплощадку технопарка имени Башира Рамеева в центре Казани. Глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин доложил о ходе строительства, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Рустаму Минниханову презентовали варианты облицовки фасадов и остекления строящегося объекта, а также варианты световых решений с использованием диодной ленты, точечных подсветок и др», — сказано в сообщении.

На стройплощадке сегодня трудятся 364 человека, все задания получены, работы ведутся в соответствии с планом.

Президент РТ ознакомился с генпланом объекта, вариантами подключения к электросетям.

Также ему рассказали о сроках поставки необходимых материалов. Рустам Минниханов поручил продолжить обеспечение строительного объекта всем необходимым.

Фото: пресс-служба Президента РТ.