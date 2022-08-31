Минниханов посетил стенд ПАО «Транснефть» на выставке «TatOilExpo-2022»

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил стенд ПАО «Транснефть» на международной специализированной выставке «TatOilExpo-2022» в рамках Татарстанского Нефтегазохимического форума. В мероприятиях также приняли участие Президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин и зарубежные гости.

На стенде компании демонстрировались современные образцы блока измерений показателей качества нефти и нефтепродуктов, маслоустановки, комбинированного магнитно-ультразвукового дефектоскопа, разработанных и произведенных на предприятиях системы «Транснефть».

Генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Роберт Галиев проинформировал Президента о текущем состоянии и перспективах развития системы магистральных нефте- и продуктопроводов в регионе, реализации программы импортозамещения компании.

Галиев, в частности, отметил, что 29 типов оборудования, входивших в программу импортозамещения ПАО «Транснефть», сегодня полностью производятся в России. «Транснефть» полностью решила вопросы с импортозамещением производства магистральных насосов и электродвигателей. Теперь эта продукция производится на предприятиях компании в городе Челябинске. В Республике Татарстан организовано производство противотурбулентной присадки. Кроме того, удалось полностью отказаться от заказа за рубежом труб, металлоконструкций, резервуарного и прочего оборудования.

«Компания главной задачей для себя видит обеспечение надежной и безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов. Это может быть выполнено только при полной технологической независимости от зарубежного оборудования. Сегодня компания свободна от импортной составляющей на 97 %», – подчеркнул Галиев.

В выставке «TatOilExpo-2022» принимают участие 150 российских и иностранных предприятий. Мероприятие проходит на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» в Казани. Работа выставки продлится до 2 сентября 2022 года.