Минниханов посетил спектакль МХТ имени Чехова в театре Камала

Сегодня вечером Раис Татарстана Рустам Минниханов и его супруга посетили спектакль МХТ имени А. П. Чехова, труппа которого находится с гастролями в Казани. Постановка «Жил. Был. Дом.» была представлена на сцене театра имени Галиасгара Камала, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Кинопремьера спектакля Александра Цыпкина и Константина Хабенского «Жил. Был. Дом.». состоялась 14 мая прошлого, 2025 года в рамках проекта «Театр в кино» в кинотеатрах более 100 городов России. На основной сцене самого МХТ имени Чехова она впервые была показана 15 и 16 мая минувшего года.

«Жил. Был. Дом.» – это цикл из девяти историй, объединенных заранее известным общим финалом. Каждая из этих историй рассказывает о людях, стоящих перед важным выбором: верить ли в любовь, дружбу, судьбу, счастье и Бога. Действие разворачивается внутри дома, в котором живут все герои. Всего на сцене появляются 19 персонажей: 13 людей, два ангела, две крысы, два попугая, кот и пес.

Пьесу специально для МХТ имени Чехова написал Александр Цыпкин. Выступивший в качестве режиссера Константин Хабенский уверен, что именно сказочная форма делает возможным разговор о действительно важных вещах.

«Когда мы с Александром Цыпкиным обсуждали спектакль, то поняли, что о простых и очень важных вещах лучше говорить именно языком сказки – так получается честнее, легче и без лишнего пафоса. Поэтому в нашем доме живут не только люди», – приводила ранее слова режиссера пресс-служба мэрии Казани.

Среди сегодняшних зрителей были также мэр столицы РТ Ильсур Метшин с супругой. МХТ имени Чехова также привез в Казань спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова.