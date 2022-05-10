Минниханов посетил школу олимпийского резерва в Лениногорске

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой ДЮСШ Олимпийского резерва по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью в Лениногорске. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.

Спортшкола работает с 1975 года. За все это время отсюда выпустились более 7 тыс. учащихся, подготовлено 42 мастера спорта, более ста кандидатов в мастера спорта и более тысячи разрядников.

Воспитанники становились призерами и победителями всероссийских и международных соревнований. На олимпиадах страны защищали Николай Петрушин, Иван Панин, Данил Садреев (в 2022 году он стал серебряным призером в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина).

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президенту РТ доложили о проведенных на объекте работах — здесь заменили искусственное летнее покрытие, профнастил, лыжню на эстакадах разгона. Установлен бугельный подъемник между трамплинами К-29 и К-48. Средства на ремонт выделило ПАО «Татнефть».

Для улучшения материально-технической базы спортшколы нужно усилить конструкции К-29 и К-48, установить высокотехнологичную современную лыжню, приобрести мобильные подъемники, обустроить освещение эстакады разгонов и горы приземления трамплинов К-29 и К-48 для возможности проведения прыжковой подготовки в вечернее время и пр. По ряду вопросов Рустамом Миннихановым уже согласовано выделение средств.