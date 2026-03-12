Минниханов посетил Российский университет кооперации, ему присвоили звание профессора

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил расположенный в Мытищах Российский университет кооперации, ему присвоили почетное звание профессора этого вуза. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Российский университет кооперации, учредителем которого является Центросоюз Российской Федерации, входит в топ-10 экономических вузов страны. РУК – основной поставщик кадров для сферы торговли и потребительской кооперации. В региональную сеть университета входят филиалы от Калининграда до Камчатки, в том числе Чебоксарский, Саранский, Поволжский, Волгоградский, Казанский, Краснодарский, Башкирский кооперативные институты (филиалы). Также существует профильный колледж при вузе.

Раису Татарстана сначала показали университетский музей. Ему представили экспозиции «Реальность Донбасса» и «История потребительской кооперации». Затем состоялась встреча Рустама Минниханова с ректором вуза Алсу Набиевой. Она возглавляет университет с июля 2020 года, а до этого, с 2017-го по 2020-й, была ректором Казанского кооперативного института.

После этого Раис РТ принял участие в старте молодежного трека Международного форума потребительской кооперации, обратившись к собравшимся с приветственным словом. Также прозвучали выступления председателя Совета Центросоюза России Дмитрия Зубова, представителей руководства городского округа Мытищи, Российского университета кооперации и ряда других официальных лиц.

Рустам Минниханов в своей речи напомнил, что сам трудился в сфере потребкооперации и знает о проблемах отрасли и о ее возможностях не понаслышке. Он назвал развитие потребительской кооперации важным направлением, которое не теряет свой актуальности, и рассказал о новом проекте, который был запущен в татарстанском селе Дубьязы. Там в начале марта был открыт новый сельский магазин под брендом КООП ОКОЛО (пример успешного государственно-частного партнерства, реализуемый Центросоюзом и X5), пояснил Раис РТ.

Молодежный трек – одно из многих мероприятий, которые пройдут в рамках Международного форума потребительской кооперации. Сам форум состоится с 8 по 10 июля текущего, 2026 года в Казани, событие приурочено к 195-летию кооперативного движения в России.