Минниханов посетил проходящий в Казани чемпионат России по спортивной гимнастике

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил чемпионат России по спортивной гимнастике, проходящий в Казани. Соревнования организованы в Центре гимнастики.

Рустам Минниханов вместе с президентом Федерации спортивной гимнастики России Василием Титовым понаблюдал за финальными соревнованиями среди мужчин в многоборье, отмечает пресс-служба Президента РТ.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в Федеральном спортивно-тренировочном центре гимнастики, расположенном в Казани, с 6 по 17 апреля. Всего участниками турнира стали 350 спортсменов из 43 регионов России.

С 6 по 10 апреля соревновались женщины и юниорки, а с 11 по 17 апреля состязаются мужчины и юниоры. По итогам состязаний будет произведен отбор в национальную сборную. Всего будет разыграно 14 комплектов наград в рамках самого чемпионата и 24 — в рамках первенства России по спортивной гимнастике.

Татарстан на турнире представлен 17 атлетами. При этом всего спортивной гимнастикой в республике занимаются свыше 2,2 тыс. человек. Шесть татарстанцев входят в число кандидатов в спортивные сборные команды России.