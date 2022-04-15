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Официальная хроника
15 апреля 2022  18:54

Минниханов посетил проходящий в Казани чемпионат России по спортивной гимнастике

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Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил чемпионат России по спортивной гимнастике, проходящий в Казани. Соревнования организованы в Центре гимнастики. 
Рустам Минниханов вместе с президентом Федерации спортивной гимнастики России Василием Титовым понаблюдал за финальными соревнованиями среди мужчин в многоборье, отмечает пресс-служба Президента РТ.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в Федеральном спортивно-тренировочном центре гимнастики, расположенном в Казани, с 6 по 17 апреля. Всего участниками турнира стали 350 спортсменов из 43 регионов России. 

С 6 по 10 апреля соревновались женщины и юниорки, а с 11 по 17 апреля состязаются мужчины и юниоры. По итогам состязаний будет произведен отбор в национальную сборную. Всего будет разыграно 14 комплектов наград в рамках самого чемпионата и 24 — в рамках первенства России по спортивной гимнастике.

Татарстан на турнире представлен 17 атлетами. При этом всего спортивной гимнастикой в республике занимаются свыше 2,2 тыс. человек. Шесть татарстанцев входят в число кандидатов в спортивные сборные команды России.

#Рустам Минниханов #спортивная гимнастика #чемпионат россии
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