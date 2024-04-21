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Минниханов посетил производство алюминиевого профиля в Навои
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил производство алюминиевого профиля Benkam alu extrusions в Навои. Руководителю республики показали производственный процесс, рассказали о географии реализации продукции.
Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова, данное предприятие расположено в свободной экономической зоне Узбекистана в городе Навои. Производственная мощность завода достигает 40 тыс. тонн готовой продукции в год.
Там же в особой зоне Минниханов посетил производство силовых кабелей Hayat Power Cables. Производственная мощность данного завода: 4,2 тыс. тонн кабельных изделий по весу металла в год, из них меди 3 тыс. тонн, алюминия – 1,2 тыс. тонн.
фото: пресс-служба Раиса РТ
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