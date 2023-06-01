Минниханов посетил праздник двора и стадион «Ракета» в Дербышках

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Международный день защиты детей Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил праздник двора и стадион «Ракета» в казанском поселке Дербышки. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Праздник по случаю окончания благоустройства дворовой территории был организован во дворе домов № 4, 6 по улице Халезова и домов № 19, 21 по Советской. Здесь было обновлено асфальтобетонное покрытие, появилась новая детская игровая зона, спортплощадка, удобные скамейки, а также произведены работы по озеленению территории.

Минниханов осмотрел обновленный двор и посетил различные зоны активности, организованные для детей, а также пообщался с жителями.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

После Раис Татарстана побывал на стадионе «Ракета», где стартовал финальный городской этап Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». Гость поприветствовал спортсменов и зрителей.

«В республике всегда уделяется особое внимание развитию спорта. Эти молодые ребята — будущее нашей республики. Футбол у нас на подъеме — наш „Рубин“ вернулся в Премьер-лигу», — сказал Минниханов.

Кроме того, он осмотрел новый банный комплекс, расположенный напротив стадиона. Раиса сопровождали министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин и мэр Казани Ильсур Метшин.