Минниханов посетил площадки фестиваля Tat Cult Fest в Казанском Кремле

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил площадки фестиваля современной татарской культуры Tat Cult Fest в Казанском Кремле. Его сопровождали Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин и замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

На IV фестивале современной татарской культуры запланировано выступление порядка ста музыкантов, медиахудожников, ученых из России, Германии, США, Турции. Организованы лекции, мастер-классы, выставки арт-объектов, сеты диджеев, также подготовлена развлекательная программа для детей.

Рустам Минниханов ознакомился с локациями фестиваля, посетил выставку одежды и аксессуаров молодых татарских дизайнеров. Кроме того, он осмотрел мультимедийную зону фестиваля, впервые организованную в обновленном здании Присутственных мест.

Площадку Президент республики покинул на мотоцикле «Урал», возглавив мотоколонну «От Красного Кремля — к Белому Кремлю».