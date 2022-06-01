Минниханов посетил первый в ПФО этнокультурный детский лагерь «Мирас»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил детский оздоровительный лагерь «Мирас — Наследие» в Зеленодольском районе, в котором в прошлом году завершилась реконструкция. Визит приурочен к 1 июня — Международному дню защиты детей, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Оздоровительный лагерь был построен в 1959 году и располагается в Айшинском сельском поселении. Его площадь — более 8,3 га. Реновация была проведена в рамках республиканской программы капремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето — детям».

В лагере работают четыре корпуса, один из которых приспособлен для маломобильных групп с размещением в комнате по четыре человека. Также обустроена столовая, клуб вместимостью 200 человек, четыре спортивные площадки и четыре мастерских — столярная, гончарная, швейная мастерская, медиа-центр.

Открытие после реновации было приурочено к Году родных языков и народного единства в республике. ДОЛ «Мирас» — этнокультурный лагерь, который стал первым в ПФО учреждением такого типа с концепцией межнационального единства и этнокультурного многообразия.

Рустам Минниханов в сопровождении министра по делам молодежи Татарстана Тимура Сулейманова посетил корпус «Город мастеров» и ознакомился с работой мастерских — столярной, швейной и гончарной мастерской. Также руководитель республики осмотрел столовую и оценил меню, посетил жилые корпуса.

Всего ДОЛ «Мирас» принимает 144 ребенка в одну смену (в год — 1 008 человек), все они размещаются в комфортных условиях с душевыми и туалетами внутри корпусов — до ремонта санитарные помещения размещались на улице.

Рустама Минниханова приветствовали участники этносмены «Танцуй Россия», и он отметил, что в отремонтированном лагере для отдыха детей созданы хорошие условия.

«Мы рады, что вам представилась возможность отдыхать в таких хороших условиях. Мы посмотрели — лагерь обновился, это мировой уровень, — сказал во время своего выступления Президент РТ. — Главное, здесь вы найдете много друзей. Здесь у каждого есть возможность найти занятия по интересам».

Он также заверил, что республика всегда будет поддерживать и развивать детские программы отдыха и организацию досуга для детей.