Президент РТ Рустам Минниханов посетил первый фестиваль традиционных игр народов Татарстана «UenFest».

Руководитель республики осмотрел основные локации фестиваля, который проходит на территории Пушечного двора музея-заповедника «Казанский Кремль».

Со всего Татарстана и соседних республик в Казань съехалось более 500 участников. На мероприятии представлены русские, татарские, марийские, чувашские, удмуртские и мордовские народные игры.

«Сегодня на заключительном этапе фестиваля мы вместе с артистами театра и гостями фестиваля будем играть в русские народные игры - «Ручеек», «Кот и мышь», «Метла», «Цепи» и многие другие», - сказала режиссер Казанского театра юного зрителя Лилия Ахметзянова.

На фестивале работает множество площадок с выставками и мастер-классами. Зрители смогут оценить выставку творческих работ Международного конкурса «Сөйкемле Шүрәле» — «Обаятельный Шурале», игровые зоны с детскими аттракционами, шатер с мультипликационными проектами «Мультифест» и детский город Казань «КидСпейс».

Гости фестиваля узнают немало интересного и примут участие в интерактивных мастер-классах: традиционные народные игры, изготовление национальной игрушки, мокрое валяние, традиционная художественная роспись, бумага — пластика, глиняные игрушки.

Организаторы подготовили для всех гостей концерт и выступления самодеятельных детских коллективов.

В рамках мероприятия прошли церемонии награждения финалистов первого республиканского фестиваля «UenFest», IX республиканского фестиваля детских фольклорных коллективов «Моңлы тамчы» — «Звонкая капель» и XI Всероссийского конкурса творческих работ «Сөйкемле Шүрәле» — «Обаятельный Шурале».

«UenFest» — это масштабный проект, призванный приобщить детей к живому, а не виртуальному общению при помощи народной культуры. В ходе подготовки к фестивалю было проведено более 2 тыс. игровых представлений и мастер-классов с участием артистов было организовано по всей республике.

Участники записывали свои любимые традиционные игры на видео и делились в социальных сетях с хештегом #уенфест.

Инициатором мероприятия стали: Министерство культуры Республики Татарстан, государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан».



