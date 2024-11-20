Минниханов посетил первую автомобилестроительную компанию Китая

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов, который находится с рабочим визитом в Китае, посетил производство FAW Toyota Motor (Chengdu) Co., Ltd. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Корпорация является первой в Китае автомобилестроительной компанией, лидером по производству большегрузной коммерческой техники и второй — по автомобилям FAW.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На заводе работают 3,2 тысячи сотрудников. Площадка занимает территорию площадью 455 тысяч квадратных метров.

Здесь производятся 13 разновидностей автомобилей, три из которых работают на новых источниках энергии. Ежегодно выпускается 100 тысяч автобусов Toyota Avalon, 105 тысяч Toyota Prado.

Рустам Минниханов ознакомился с производством, оценил особенности технологии.

Видео: пресс-служба Раиса РТ