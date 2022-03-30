Минниханов посетил павильоны Туркменистана и Саудовской Аравии на Expo Dubai 2020

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время визита в Дубай посетил павильоны Всемирной выставки Expo Dubai 2020. Он осмотрел павильоны Туркменистана, Саудовской Аравии и зону «Мобильность».

Сначала Минниханов осмотрел экспозицию, посвященную истории Всемирной выставки. Первая Expo состоялась в Лондоне в 1851 году. И вот уже 170 лет она считается платформой для демонстрации самых передовых инноваций человечества.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Тематическая зона «Мобильность», которую Президент РТ посетил следом, позволяет посетителям увидеть в действии передовые мобильные устройства. Также там представлены примеры работы умных городов, объединяющих сферы искусственного интеллекта, больших данных, робототехники, машинного обучения и автономного транспорта.

В павильоне Туркменистана Минниханов оценил национальные костюмы и туркменские ковры. Посетителям также представлена возможность ознакомиться с историей, культурой, традициями, а также перспективными проектами страны с помощью 3D-фильма.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Павильон Саудовской Аравии является вторым по величине на выставке. Он представляет из себя огромный стальной параллелепипед, внутри которого собран 30-метровый многогранный глобус с интерактивным полом. Здесь Президент Татарстана оставил запись в книге почетных гостей.