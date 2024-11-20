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Минниханов посетил павильон Татарстана в Центре побратимов Сычуани
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Фото: пресс-служба Раиса РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил павильон Татарстана в Центре побратимов провинции Сычуань. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Экспозиция, на которой представлены города-побратимы, работает постоянно. Входит в нее и пространство, посвященное Татарстану. Здесь посетители могут увидеть экспонаты, отражающие культуру региона и его промышленный потенциал.
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