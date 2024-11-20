Минниханов посетил павильон Татарстана в Центре побратимов Сычуани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил павильон Татарстана в Центре побратимов провинции Сычуань. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Экспозиция, на которой представлены города-побратимы, работает постоянно. Входит в нее и пространство, посвященное Татарстану. Здесь посетители могут увидеть экспонаты, отражающие культуру региона и его промышленный потенциал.