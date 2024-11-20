news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 20 ноября 2024 13:42

Минниханов посетил павильон Татарстана в Центре побратимов Сычуани

Скопировать ссылку
Минниханов посетил павильон Татарстана в Центре побратимов Сычуани
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил павильон Татарстана в Центре побратимов провинции Сычуань. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Экспозиция, на которой представлены города-побратимы, работает постоянно. Входит в нее и пространство, посвященное Татарстану. Здесь посетители могут увидеть экспонаты, отражающие культуру региона и его промышленный потенциал.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов #Китай #города-побратимы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100