Минниханов посетил отремонтированный лагерь «Ласточка» в Бавлах и пообщался с детьми

фото: Минмолодежи РТ

Раис РТ Рустам Минниханов посетил детский лагерь «Ласточка» в Бавлах. Недавно там сделали капремонт на общую сумму более 214 млн рублей. Руководитель республики осмотрел обновленное здание, а также пообщался с детьми. Вместе с руководителем республики лагерь осмотрел глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков.

Как сообщили в пресс-службе министерства, лагерь «Ласточка» работает круглый год. На территории в 1,3 гектара есть два жилых корпуса, медпункт, КПП и столовая. За смену там отдыхают 90 детей.

«Благодаря целостному подходу – обновленной инфраструктуре, которая востребована у подростков, насыщенной программе за время смены – мы прививаем подрастающему поколению полезные привычки, стараемся заинтересовать в рамках разных мастер-классов, мероприятий, чтобы и после лагеря продолжали в том направлении, которое им нравится», – отметил Садыков.

Все это соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

В 2025 году в Программу «Лето – детям» включены 19 объектов из 14 муниципальных образований Республики Татарстан и Анапы на сумму 1,3 млрд рублей.

В Татарстане при поддержке Минниханова с 2019 года реализуется программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето – детям». Благодаря этой программе за это время реконструировано и построено 43 детских лагеря на общую сумму 6,97 млрд рублей.