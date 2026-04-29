news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Культура 29 апреля 2026 17:17

Минниханов посетил открывшийся в Казани Центр уникального мастерства

Читайте нас в
Телеграм
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Центр уникального мастерства (ЦУМ), который торжественно открылся для посетителей в обновленном здании бывшего центрального универсального магазина на улице Московской, 2, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Современный ЦУМ – стратегический проект, призванный сохранить и продолжить развитие культурного кода Татарстана. Все пространство здания отдано под мастерские, творческие мастер-классы и выставочные зоны. Также здесь есть гастрономический сектор и залы для проведения мероприятий.

Минниханова и других гостей встречали театрализованным прологом «Город Мастеров». Также состоялось выступление детской татарской театральной студии «Апуш».

Раис Татарстана осмотрел творческие мастерские и выставочные зоны. Здесь представлены мастерская арабской каллиграфии «Ислам арт», мастерская по созданию авторских украшений и аксессуаров, пространство с татарскими этно-инструментами (Alpar), мастерская ковроделия «Волшебные нити», студия плетения из лозы, а также продукция Алексеевской фабрики художественного ткачества.

Минниханов ознакомился с работой казанской школы вышивки, где учат вышивать разными техниками, в том числе одной из известных вышивок казанских татар – шитьем канителью. Затем он посетил мастерскую по росписи на ткани, мастерскую по производству сувениров из кожи и другие пространства.

На одном из этажей расположились площадки с коллекцией традиционных кукморских валенок и изделиями из кожи с национальным орнаментом – татарскими сапогами (ичигами), домашними тапочками и другой продукцией. На цокольном этаже ЦУМа выставлена продукция Татарского книжного издательства.

Программа открытия включала мастер-классы по народным промыслам и приготовлению традиционных блюд. Все посетители могут ознакомиться с выставкой костюмов народов Поволжья, выставкой картин художницы Гузель Хайбулловой, а также выставкой, где собрано более 600 старинных самоваров и других изделий для татарского чаепития из личной коллекции Рустема Ахмедзянова.

#Рустам Минниханов #ЦУМ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
29 апреля 2026
28 апреля 2026
Новости партнеров