Минниханов посетил открывшийся после реконструкции музей Салиха Сайдашева

Фото: канал МАХ Рустама Минниханова

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил музей великого татарского композитора Салиха Сайдашева, открытый к 125-летию со дня рождения музыканта. Об этом он сообщил в своем канале МАХ.

«Посетили музей нашего выдающегося соотечественника, композитора Салиха Сайдашева и единственный в России литературный музей поэта Евгения Боратынского, расположенный в родовой усадьбе его семьи!», – пишет Раис РТ.

Он рассказал, что в музее проходят предновогодние мероприятия, в том числе и для детей бойцов СВО.

«Добро пожаловать в музей!», – написал Минниханов на татарском.