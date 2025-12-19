news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 19 декабря 2025 16:53

Минниханов посетил открывшийся после реконструкции музей Салиха Сайдашева

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов посетил открывшийся после реконструкции музей Салиха Сайдашева
Фото: канал МАХ Рустама Минниханова

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил музей великого татарского композитора Салиха Сайдашева, открытый к 125-летию со дня рождения музыканта. Об этом он сообщил в своем канале МАХ.

«Посетили музей нашего выдающегося соотечественника, композитора Салиха Сайдашева и единственный в России литературный музей поэта Евгения Боратынского, расположенный в родовой усадьбе его семьи!», – пишет Раис РТ.

Он рассказал, что в музее проходят предновогодние мероприятия, в том числе и для детей бойцов СВО.

«Добро пожаловать в музей!», – написал Минниханов на татарском.

#Рустам Минниханов #музей #Салих Сайдашев
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

18 декабря 2025
Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

18 декабря 2025