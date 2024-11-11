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Минниханов посетил открытый урок в казанской школе №12
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня казанскую школу №12 по улице Марджани. Он осмотрел учебные кабинеты, модернизированные компьютерные классы, спортблок и побывал на открытом уроке, посвященном Дню народного единства. Об этом рассказали в пресс-службе руководителя республики.
Образовательное учреждение состоит из трех зданий: основного корпуса, здания начальной школы и спортивного блока. Здесь обучаются 777 школьников, работают 49 учителей.
В 1998 году здесь были созданы первые классы с этнокультурным компонентом. Завтра в школе отметят их 25-летие.
Как сообщили Раису РТ, в каждом из учебных корпусов работает столовая. Пищеблок старшего звена был обновлен в 2022 году, количество посадочных мест выросло до 102. В текущем году ремонт проведен в столовой начальных классов, где появились 84 дополнительных места. Такая организация питания позволяет накормить всех школьников горячим обедом в течение двух перемен.
В прошлом году образовательное учреждение было включено в ассоциацию «Лучшие школы России». Ее преподаватели становились победителями номинаций «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека» и «Педагог-психолог» конкурса «Учитель года». Школьники принимают участие во всероссийских, межрегиональных и международных олимпиадах, становятся их призерами.
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