Минниханов посетил открытие «Летних вечеров в Елабуге» и поговорил с детьми из Лисичанска

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на концерте-открытии фестиваля «Летние вечера в Елабуге», сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Фото: пресс-служба Елабужского района

Фестиваль проходит на живописной площадке — Шишкинских прудах. Минниханову рассказали о проекте благоустройства территории. Работы проводятся на средства гранта, выигранного городом на Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Уже готовы пешеходные дорожки и памп-трек.

Затем Раис Татарстана встретился с ребятами из Лисичанска, которые в этом году окончили университетскую школу Елабужского института КФУ. Выпускники признались, что планируют продолжить учебу в вузах республики.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«Летние вечера в Елабуге» — уникальный проект. В течение нескольких дней — с 29 июня по 2 июля — перед гостями выступят более 200 коллективов и артистов, в том числе Государственный академический симфонический оркестр РТ, Симфонический оркестр «Гнесинские виртуозы» (г. Москва), Эмир Кустурица, The No Smoking Orchestra (Сербия) и многие другие.

Главная цель фестиваля — сохранение и преумножение культурного наследия, привлечение интереса к исполнительскому искусству. Художественным руководителем «Летних вечеров в Елабуге» выступает заслуженный артист РФ, всемирно известный пианист Борис Березовский.

Видео: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»