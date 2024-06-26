Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов посетил одну из крупнейших строительных компаний Китая
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Строительно-инженерную группу Синьцзянского производственно-строительного корпуса, которая ведет работу по генеральному подряду жилищного и дорожного строительств и входит топ-500 крупнейших китайских предприятий.
«[Организация] входит в число 250 крупнейших международных подрядчиков в мире и является крупнейшей комплексной строительно-инвестиционной группой в Синьцзяне, объединяющей «инвестиции, финансирование, строительство и эксплуатацию», — рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Рустаму Минниханову рассказали о принципах работы компании, которая сегодня реализует проекты в 21 провинции Китая и в 18 зарубежных странах. Среди реализованных проектов — крупнейшая в мире группа искусственных островов (Пальмовый остров Дубай), крупнейшие центры водного хозяйства в Синьцзяне, самая длинная китайско-пакистанская автомагистраль в горах Каракорум.
Сегодня Xingtuan Construction Engineering Group имеет 10 дочерних компаний, число сотрудников превышает 9 тыс. человек. Объем производства в 2023 году составил 47,08 млрд юаней.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»