Минниханов посетил одну из крупнейших строительных компаний Китая

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Строительно-инженерную группу Синьцзянского производственно-строительного корпуса, которая ведет работу по генеральному подряду жилищного и дорожного строительств и входит топ-500 крупнейших китайских предприятий.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«[Организация] входит в число 250 крупнейших международных подрядчиков в мире и является крупнейшей комплексной строительно-инвестиционной группой в Синьцзяне, объединяющей «инвестиции, финансирование, строительство и эксплуатацию», — рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустаму Минниханову рассказали о принципах работы компании, которая сегодня реализует проекты в 21 провинции Китая и в 18 зарубежных странах. Среди реализованных проектов — крупнейшая в мире группа искусственных островов (Пальмовый остров Дубай), крупнейшие центры водного хозяйства в Синьцзяне, самая длинная китайско-пакистанская автомагистраль в горах Каракорум.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Xingtuan Construction Engineering Group имеет 10 дочерних компаний, число сотрудников превышает 9 тыс. человек. Объем производства в 2023 году составил 47,08 млрд юаней.