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Официальная хроника
1 сентября 2022  14:36

Минниханов посетил обновленный Дом дружбы народов в Челнах

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Минниханов посетил обновленный Дом дружбы народов в Челнах
фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел Дом дружбы народов «Родник», открывшийся в Набережных Челнах после капитального ремонта. 

Ремонт объекта стартовал в октябре 2021 года. Сейчас обновленное здание включает зрительный зал, в котором могут разместиться до 210 человек, хореографический зал и зал торжеств. Первый и второй этажи отданы под кабинеты для национально-культурных объединений, специалистов учреждения, а также технические и прочие помещения.

Отремонтированное здание оборудовано и для маломобильных групп населения. Здесь установлены пандусы, специальные подъемники, а в зрительном зале имеется индукционная петля.

Во время ремонта рабочие обновили кровлю, окна, двери, все инженерные системы, отделку внутренних помещений и провели облицовку фасада.

#Рустам Минниханов #Набережные Челны #дом дружбы народов
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