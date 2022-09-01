Минниханов посетил обновленный Дом дружбы народов в Челнах

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел Дом дружбы народов «Родник», открывшийся в Набережных Челнах после капитального ремонта.

Ремонт объекта стартовал в октябре 2021 года. Сейчас обновленное здание включает зрительный зал, в котором могут разместиться до 210 человек, хореографический зал и зал торжеств. Первый и второй этажи отданы под кабинеты для национально-культурных объединений, специалистов учреждения, а также технические и прочие помещения.

Отремонтированное здание оборудовано и для маломобильных групп населения. Здесь установлены пандусы, специальные подъемники, а в зрительном зале имеется индукционная петля.

Во время ремонта рабочие обновили кровлю, окна, двери, все инженерные системы, отделку внутренних помещений и провели облицовку фасада.