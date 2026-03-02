Минниханов посетил обновленную центральную мечеть Арска

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил центральную мечеть Арска после завершения капитального ремонта. Его сопровождали муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и глава Арского района Алмаз Хисамутдинов, передает пресс-служба Раиса РТ.

Мечеть открыли в 1993 году. В состав комплекса также входят Духовно-просветительский центр имени Тукая, который начал работу в 2022 году, и Центр заучивания Священного Корана, открытый в 2025 году.

За более чем 30 лет здание ни разу не ремонтировалось. Весной прошлого года было принято решение о начале строительных работ. Предстояло укрепить стены, заменить двери и окна, обновить электрооборудование и инженерные сети, привести в порядок фасад и полностью обновить интерьер. Работы проводились на средства прихожан и благотворителей и завершились в начале февраля.

Минниханов осмотрел обновленное здание и оценил результаты ремонта. Сейчас в двухэтажной мечети оборудованы отдельные входы для мужчин и женщин, обустроены малый и большой молельные залы, а также предусмотрены необходимые технические помещения.

Во время визита гости прочитали приветственную молитву, попросив Всевышнего о скорейшем установлении мира на Земле и благополучии Отечества.