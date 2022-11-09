Минниханов посетил новый ЖК «Сандугач» в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил новый ЖК «Сандугач», расположенный в микрорайоне «Салават купере». Его сопровождали мэр Ильсур Метшин, глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин и исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Строительство ЖК «Сандугач» стартовало в 2020 году. Все 18 домов на сегодня заселены и были возведены за счет инвестиций Госжилфонда. В них проживают работники бюджетной сферы и предприятий, молодые семьи, медработники – получатели грантов, а также дети-сироты.

Президенту Татарстана доложили, что концепция застройки жилого комплекса была сформирована с учетом мнений граждан. В домах оборудованы «дворы без машин», а внутри дворов разместились игровая, спортивная, зеленая зоны и другие места отдыха. Шумные зоны отдыха располагаются за пределами дворов на пешеходном бульваре длиной 400 метров.

Также Рустаму Минниханову представили план строительства первого квартала жилого района «Салават купере». Площадь застройки составляет до 6,5 га. Всего планируется возвести объекты на 2 008 квартир жилплощадью на 104 тыс. кв. метров.

Видео: tatarstan.ru